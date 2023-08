Weil eine Frau in Wittenberg einen Zusammenstoß mit einem Auto verhindern will stürzt sie. Obwohl sie und der Autofahrer sich einig waren, keine Polizei zu benötigen, wird nun der Fahrer gesucht.

Weil sie einen Zusammenstoß verhindern will: Radfahrerin stürzt in Wittenberg

Wittenberg/MZ - Am Dienstag befuhr gegen 07.30 Uhr eine 36-jährige Radfahrerin den Kreisverkehr an der Luthereiche in Wittenberg. Als ein Pkw zügig in den Kreisverkehr einfuhr und sie annahm, mit diesem zu kollidieren, bremste sie stark und stürzte.

Eine Kollision mit dem Auto erfolgte nicht. Im Gespräch mit dem Pkw-Fahrer einigte man sich, dass nichts passiert sei und beide fuhren weiter. Personalien wurden nicht ausgetauscht. Erst später bemerkte sie ihre Verletzungen und meldete den Unfall dann doch der Polizei.

Zeugen zum Verkehrsunfall bzw. der unbekannte Pkw-Fahrer werden geben, sich im Polizeirevier Wittenberg telefonisch unter 03491/46 90 oder per Email: [email protected] zu melden.