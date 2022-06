Weihnachtsmarkt in Wittenberg eröffnet - Was Händler freut und wovor sie sich fürchten

In Wittenberg ist am Montag der Weihnachtsmarkt eröffnet worden. Die Händler freuen sich, haben aber auch Befürchtungen.

Wittenberg/MZ - Die Ausgangsbedingungen sind ideal. Pünktlich zum Start ist es kälter geworden, hie und da sogar Sonne, der nassgraue November legt ein Päuschen ein. Keine Pause legt das Virus ein. Mitten in der erneut anschwellenden Pandemie ist am Montagvormittag in Wittenberg der Weihnachtsmarkt eröffnet worden. Eine Veranstaltung, deren Rahmenbedingungen Corona diktiert, ohne sich freilich selbst daran halten zu müssen. Andernorts, auch im Landkreis Wittenberg, sind Märkte abgesagt worden. In Sachsen fällt der Budenadvent landesweit aus, das Fernsehen zeigt traurige Bilder von Hütten, die, kaum aufgestellt, schon wieder abtransportiert werden, ohne dass auch nur ein Bratapfel verkauft worden wäre.