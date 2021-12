Wegen Fledermäusen: Abriss eines Kleingartens an den Wittenberger Wallanlagen verzögert sich

Wittenberg/MZ - Der Abriss eines aufgegebenen Kleingartens in den Wittenberger Wallanlagen verzögert sich. Grund sind Fledermäuse, erklärte Oberbürgermeister Torsten Zugehör (parteilos) am Dienstag in seiner wöchentlichen Pressekonferenz. Ein paar Tiere hätten dort vor dem Winter Quartier gesucht. Die Baumaßnahme verzögere sich dadurch nun voraussichtlich bis April, aber „davon geht die Welt nicht unter“.

Wie berichtet sollten die Arbeiten eigentlich am Montag, 20. Dezember beginnen. Als Vorbereitung für eine neue Wegeverbindung zwischen dem Universitätspark und der Kleingartenanlage „Am Stadtgraben“ will die Kommune einen vormals städtischen - also nicht zum Verein gehörenden - und bereits per 30. Dezember 2020 geräumten Pachtgarten komplett entfernen und dort, in unmittelbarer Nachbarschaft der früheren Festung Donnersberg, zunächst eine Blühwiese anlegen. Jetzt aber dürfen erstmal die Fledermäuse ausschlafen.