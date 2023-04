Landgericht Dessau-Roßlau Wegen 18 Vorstrafen ins Gefängnis? 74-Jährige stiehlt in Wittenberg und wartet nun auf Berufungsverfahren

Weil der Vorsitzende Richter noch erkrankt ist sind einige Berufungsverfahren neu anzuberaumen. Es geht in einem Fall um eine 18-fach vorbestrafte 74-Jährige, die wegen Ladendiebstahls in einem Wittenberger Geschäft vor Gericht steht. In einem anderen Fall wird einer Coswigerin vorgeworfen, im Internet gekaufte Dinge nicht bezahlt zu haben.