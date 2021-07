Wechsel bei Kreistag im Stadthaus

Wittenberg - Am heutigen Montag wird der Wechsel des Landrates in Wittenberg vollzogen: Christian Tylsch (CDU) folgt auf Jürgen Dannenberg (Linke). Den Rahmen bildet eine Sitzung des Kreistages am Nachmittag ab 16 Uhr im Stadthaus in der Mauerstraße. Wie stets beginnt das Treffen mit einer Einwohnerfragestunde. Es folgt die Verabschiedung von Jürgen Dannenberg.

Bevor der neue Landrat berufen und vereidigt wird, müssen die Kreistagsmitglieder noch über die Gültigkeit der beiden Wahlen, also auch der Stichwahl, entscheiden. Die öffentliche Sitzung endet schließlich mit einer Ansprache von Christian Tylsch. (mz)