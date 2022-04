Was zum Reformationsfest in Wittenberg alles geplant ist

Nach dem Ausfall 2020 soll es in Wittenberg in diesem Jahr wieder Marktspektakel geben. Was noch geplant ist und wie das Zauberwort lautet.

Reformationsfest 2018: Da war was los in Wittenberg. Nach coronabedingter Ruhe im vorigen Jahr soll es nun sogar etwas Marktspektakel geben.

Wittenberg/MZ - Die Zeit coronabedingter Absagen von größeren Veranstaltungen in Wittenberg scheint ein vorläufiges Ende zu haben. Nachdem die Lutherstadt Wittenberg Marketing (LWM) GmbH in jüngerer Vergangenheit bereits mit kleinen Aktionen beispielsweise an die Erlebnisnacht erinnert hat, kündigt man nun ein Programm zum Reformationstag an. Den Ausschlag gegeben habe der Töpfermarkt am letzten Septemberwochenende. „Da haben wir gesehen, dass es funktionieren kann“, sagt Denis Lehmann zur MZ. Zudem betont er: „Wir müssen auch mal wieder eine Veranstaltung schaffen.“