Was wird aus dem Colep-Gelände in Bad Schmiedeberg nach der Schließung Ende März?

Längst ist bekannt, dass Colep bereits Ende März nächsten Jahres seinen Standort in Bad Schmiedeberg schließt. Was jetzt unternommen wird, um Leerstand auf dem 110.000 Quadratmeter großen Areal zu verhindern.

Bad Schmiedeberg/MZ - In genau einem halben Jahr werden die letzten Shampoos und Deosprays von den langen Produktionsbändern rollen - danach ist Schluss im Bad Schmiedeberger Colep-Werk. Anfang des Jahres hatte das führende Unternehmen in den Märkten für Schönheits- und Körperpflegeprodukte bekannt gegeben, den Industriestandort in der kleinen Kurstadt aufzugeben. Ende März wird die Colep GmbH ausziehen, zurück bleibt eine knapp 110.000 Quadratmeter große Industriefläche mit mehreren gut ausgerüsteten Produktions- und Lagerhallen sowie Büroräumen. Droht nun ein Verfall des beachtlichen Werksgeländes am unmittelbaren Ortseingang von Bad Schmiedeberg?