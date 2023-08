Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wittenberg/MZ - Ein neues Wochenende mit neuen Möglichkeiten, etwas zu erleben, steht vor der Tür. Die MZ hat einmal mehr ein paar Empfehlungen zusammengetragen, die sowohl drinnen als auch draußen stattfinden. Los geht’s.1 Gassmühle Rotta. Von Beruf Udo Lindenberg. So titelte einmal die MZ über Sirko Sobiechowski, der dem Panikrocker ziemlich ähnlich sieht, wenn er Hut und Brille aufsetzt. Jetzt ist dieser Mister Panik in der Gassmühle Rotta zu Gast. „Nach mehreren hammergeilen Konzerten von Mister Panik und den besuchermagnetischen Veranstaltungen der letzten Jahre erwarten wir quasi ,das Familientreffen’ der eingefleischten Udo-Lindenberg-Fans mit allem, was immer dazu gehört: Einfahrt im Erich, Eierlikör und natürlich den alten und jüngeren Klassikern auf die Ohren“, heißt es in der Ankündigung dieses Konzertes, das am Samstag, dem 19. August, um 19 Uhr beginnt. Gitarren statt Knarren, so laute auch in diesem Jahr wieder das Motto, zu dem einige tanzende und feiernde „Lindianer“ in der Gassmühle ein Wochenende verbringen. Also: Keine Panik auf der Titanic! Zur Veranstaltung gilt freiwilliger Eintritt, die Empfehlung liegt bei 15 Euro. Ab 18 Uhr kann der Biergarten besucht werden.2 Insel Stein in Wörlitz. An diesem Samstag beginnen die 8. Wörlitzer Filmtage im Amphitheater auf der Insel Stein im Wörlitzer Park. Zum Auftakt ist als Preview „Jeanne du Barry – Die Favoritin des Königs“, ein prächtiges Historienspektakel über die legendäre Mätresse von König Ludwig XV., zu sehen. Wie berichtet gibt es für diesen Film nur noch Restkarten. Einen Abend später präsentieren die Agentur 3undzwanzig und die Kulturstiftung Dessau-Wörlitz dann mit „Sisi & ich“ einen Film, der ebenfalls 2023 entstanden ist und der verspricht, dass man die österreichische Kaiserin so sicher noch nie gesehen habe. Er macht bekannt mit Gräfin Irma (Sandra Hüller), die als Hofdame Kaiserin Sisi (Susanne Wolff) nach Griechenland folgt. Irma ist fasziniert von der außergewöhnlichen Frau und ihren modernen Ideen. Sie wird schnell ihre Vertraute und sehnt sich bald schon nach mehr Zuneigung von der Kaiserin, als es die Sitten der Zeit den beiden Frauen erlaubt. Die sorglose Zeit am Mittelmeer muss unweigerlich enden, als klar wird, dass Sisi nicht auf Dauer vor ihrer Verantwortung fliehen kann. Vorstellungsbeginn ist jeweils zur blauen Stunde. Tickets gibt es im Onlineverkauf unter www.woerlitzer-filmtage.de . Dort sind weitere Infos zu den Filmen und zum Festival, das bis zum 25. August dauert, abrufbar.