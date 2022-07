Was Tester im Landkreis Wittenberg von den neuen Regeln für Corona-Tests halten

Seit Juli gibt es kostenlose Bürgertests nur noch für bestimmte Gruppen. Wie bewerten jene, die in Apotheken oder Zentren die Tests anbieten, die Regelung? Wird es bald an Testmöglichkeiten fehlen?

Wittenberg/MZ - „Wenn wir die Pandemie in den Griff bekommen wollen, ist Testen das A und O“, sagt Denis Danneberg. So reagiert der Betriebsleiter der Paramedic Ambulance Team GbR in Wittenberg, die Krankentransporte in der Region leistet und Covid-19-Antigenschnelltests sowie PCR-Tests durchführt, auf eine Anfrage der MZ zur Abschaffung der kostenlosen Corona-Bürgertests.