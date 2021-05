Was passiert gegenüber der Hafenpromenade in Wittenberg?

Wittenberg - Die Enttäuschung war dem Antragsteller anzusehen. Seine Fraktion brauchte jedenfalls eine Zeit lang, um ihr Mitglied davon zu überzeugen, dem Vorschlag der Stadtratsvorsitzenden zu folgen. Am Ende der von CDU/FDP beantragten Auszeit aber zeigte sich Helmut Zühlke (CDU) doch bereit, auf den offenbar erwarteten raschen Erfolg zu verzichten und die Mühen der Ebene auf sich zu nehmen: Sein Änderungsantrag zum „Freiraumkonzept Hafenpromenade“, das auf der jüngsten Ratssitzung ebenfalls zur Abstimmung gestanden hat, wird getrennt behandelt und wandert in den Bauausschuss.

Auch Südseite gestalten

Auf mehreren Seiten hatte Zühlke, der dem Stadtrat seit 2019 angehört, in dem namens seiner CDU/FPD-Fraktion eingebrachten Papier dargelegt, warum man bei der geplanten Umgestaltung des Uferbereichs nördlich der Elbe in Kleinwittenberg zu einer attraktiven Promenade unbedingt auch die Südseite des Hafenbeckens mit in den Blick nehmen sollte, also die Fläche westlich des Wasser- und Schifffahrtsamtes bis zur Landspitze des Hafeneingangs.

Dieser Bereich sei hässlich und verkommen, es gebe dort Schotterberge und wilde „Holzablagerungen“ noch vom letzten Hochwasser. Eine attraktive Hafenpromenade auf der Stadtseite verlange auch ein ebensolches „durchgehendes Panorama“ am anderen Ufer, warb Zühlke im Stadtrat um eine entsprechende Umgestaltung auch dieser südlichen Seite. Womöglich gar mit einer Holzplattform, auf der man über den Hafen auf die Stadt-Silhouette mit ihren markanten historischen Industriebauten schauen könnte, und einem barrierefreien - aber naturschutzkonformen - Ausbau des bereits dort verlaufenden informellen Weges.

Bei seinen Ratskollegen und auch bei der Verwaltung rannte der frühere Medizinprofessor damit zwar grundsätzlich offene Türen ein. Allerdings, so hieß es mehrfach, handele es sich um zwei extrem unterschiedliche Bereiche: Während das Freiraumkonzept Hafenpromenade bereits ein solches ist, nämlich ein Konzept, wären für das Südufer entscheidende Fragen überhaupt erst noch zu klären, sagte Bürgermeister Jochen Kirchner.

Dies wären insbesondere die Eigentumsfrage und die Naturschutzbelange, aber auch die Finanzierung, kurz: ein „sensibles Gebiet“, so Kirchner. „Ich sehe da überhaupt kein Problem“, entgegnete Zühlke, es gehe dort doch bloß um einen Weg. „Ich möchte keine Promenade, sondern einen barrierefreien Zugang zur Hafenspitze“, beharrte er auf eine entsprechende Ergänzung des zur Abstimmung anstehenden Freiraumkonzepts Hafenpromenade.

Am Ende, nach der mehrminütigen Auszeit auf Antrag der CDU/FDP-Fraktion, verständigte sich der Stadtrat darauf, Zühlkes Vorschlag getrennt davon weiterzuverfolgen und zu diesem Zweck auch in den „Rahmenplan Elbe aufzunehmen“, mit dem Wittenberg bereits seit einiger Zeit an seinem Ruf als Wasserstadt arbeitet. Beide Entscheidungen fielen übrigens jeweils einstimmig.

Aufenthalt am Wasser

Die Hafenpromenade auf Kleinwittenberger Seite soll einmal quasi vom Amtsgericht bis zur Straße Neun Linden reichen, also bis zum neuen Wohngebiet „Am Stadthafen“. Dabei geht es nicht nur darum, Fußgängern und Radfahrern „bessere Chancen des Bewegens“ zu bieten, wie Kirchner formulierte, sondern auch Aufenthaltsorte zu schaffen, Terrassen, Spielplätze. Benötigt wird hierfür ein zweistelliger Millionenbetrag; die ersten Fördermillionen sind bereits zugesagt. (mz)