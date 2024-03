Demnächst wird in der TV-Sendung „Tierisch, tierisch“ aus dem Tierheim Wittenberg berichtet. Warum man in Vorbereitung darauf jetzt mit einigen Hunden im Baumarkt trainiert hat.

Wittenberg/MZ. - Geht es um Haus und Garten, ist Mensch im Baumarkt gut aufgehoben. Die Anzahl der Produkte ist vielfältig; für jeden Geschmack und – Stichwort: praktische Veranlagung – für manchen Begabungsgrad ist in gut sortierten Häusern etwas zu finden. Im Obi-Markt von Wittenberg hält sich am Mittwoch dieser Woche eine ganz besondere Besucher-Gruppe auf, die sich jedoch allenfalls für Leckerli in der Heimtierabteilung interessieren dürfte: Es handelt sich um mehrere Hunde, alle zurzeit in der Obhut des Wittenberger Tierheims. Ab 13.45 Uhr bekommen sie zwischen Regalen, Gängen, Einkaufswagen sowie umherlaufenden Kunden und Beschäftigten eine spezielle Trainingseinheit. Hintergrund ist das MDR-Magazin „Tierisch, tierisch“.