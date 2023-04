Für die Firma Brüggemann Alcohol in Wittenberg gehört die Pandemie zur besten Zeit in der 150-jährigen Unternehmensgeschichte. Womit sie das begründet.

Was ein Wittenberger Unternehmen an Alkohol produziert

Wittenberg/MZ - Während die Pandemie einige Unternehmen in der Region mit geballter Wucht traf, hat sich die Firma Brüggemann Alcohol in Wittenberg zu dieser Zeit vor Aufträgen kaum noch retten können: Die Destilliermaschinen liefen nahezu im Dauerbetrieb; an 340 Tagen im Jahr wurde produziert. Abgefüllt wurde reinstes Ethanol, das für die Erzeugung von Desinfektionsmitteln benötigt wird. Dieses war in der Coronazeit stark gefragt und vielerorts Mangelware. „Das war der schiere Wahnsinn. Das Ethanol kam noch halbwarm aus der Anlage heraus und wurde dann abgefüllt“, sagt Standortleiter Stefan Drobnitzky.