Was ein Wittenberger Feuerwehrmann zu Silvester macht

Zwischen Weihnachten und Neujahr haben viele Menschen frei – aber nicht alle. Was Oliver Hoppe vom Silvesterdienst in der Werkfeuerwehr SKW Piesteritz berichtet.

Oliver Hoppe hat am Silvesterabend Dienst bei der Werksfeuerwehr von SKW in Piesteritz.

Gräfenhainichen/MZ - Der Beruf des Feuerwehrmannes hat es in einer von der Zeitschrift „medizini“ in Auftrag gegebenen Umfrage auf den vierten Platz geschafft. Viele der Jungen sehen im Feuerwehrmann einen Helden, der Tag für Tag Gefahren entgegentritt und dabei auch Leben rettet. Jungen, die das Berufsziel Feuerwehrmann verfolgen, treten oft in die örtliche Jugendfeuerwehr ein.