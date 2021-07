Was die Verwaltung auf Anfrage zum Citymanagement in Wittenberg antwortet

Wittenberg/MZ - Die kritischen Nachfragen zum Wittenberger Citymanagement reißen nicht ab. Zuletzt verlangte die Vorsitzende der Grünen im Stadtrat, Reinhild Hugenroth, im Hauptausschuss von der Verwaltung Auskunft über die Zahl der Beratungsgespräche, die die beiden Mitarbeiterinnen des vor Jahresfrist engagierten Vertragspartners „Stadt + Handel“ geführt haben. Deren Aufgabe ist bekanntlich die (Wieder-)Belebung der Altstadt.

Hiesig oder extern?

Zudem warf Hugenroth in diesem Zusammenhang die weitergehende Frage auf, ob die Stadt Wittenberg ihre Entscheidung, externen Sachverstand eingekauft zu haben, weiterhin für richtig halte - und ob nicht vielmehr die „gewohnten“ hiesigen Kräfte für die Kaufleute Ansprechpartner sind. Die Stadt Wittenberg hat jetzt auf Hugenroths Anfragen geantwortet. In seinem Schreiben vom 23. Juni verteidigt Oberbürgermeister Torsten Zugehör (parteilos) die Entscheidung für auswärtige Expertise. „Ihre Annahme, dass die ,gewohnten’ Kräfte vor Ort die richtigen Ansprechpartner sind, um die Probleme des Handelsstandortes Innenstadt und die Aufgaben eines Citymanagements lösen zu können, hat sich in den vergangenen Jahren trotz der Zusammenarbeit von Stadtverwaltung und Gewerbeverein nicht bestätigt.“ Gleichzeitig verweist er auf das Vergabeverfahren, an dem sich der Wittenberger Gewerbeverein seinerzeit entgegen zunächst anderslautender Absichtserklärungen am Ende dann „leider“ (Zugehör) doch nicht beteiligt hatte und ein weiterer lokaler Akteur, nämlich die Lutherstadt Wittenberg Marketing GmbH, sich mit ihrem Angebot nicht durchsetzen konnte.

Der Vorsitzende des Gewerbevereins, Thomas Schneider, hatte gegenüber der MZ bereits vor einigen Monaten erklärt, dass man in seinem Verein zu dem Schluss gekommen sei, dass dieser diese Aufgabe gar nicht stemmen könnte. Abgesehen von den drei genannten hatte es laut Zugehör keine weiteren Interessenten gegeben. Mit „Stadt + Land“ habe ein „geeigneter Bieter“ den Zuschlag bekommen, so der Oberbürgermeister weiter. Zugehör räumt in seinem Antwortschreiben an Hugenroth ein, dass die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie „auch das Citymanagement und die Kommunikation mit den unterschiedlichen Innenstadtakteuren stark beeinträchtigt“ hätten; die bisherigen Ergebnisse entsprächen „noch nicht in allen Punkten den hoch gesteckten und tatsächlich sehr unterschiedlichen Erwartungen“.

Überwiegend „aufsuchend“

„Stadt + Handel“ hat auf Hugenroths Fragen ebenfalls geantwortet. Demnach beträgt „die Balance von Gesprächen aufsuchender Art zu ,gesuchter Art’ ca. 75 % zu 25%“. Das bedeute, „dass wir als Citymanagement vermehrt auf die Gewerbetreibenden zugehen“ und „tendenziell eher weniger“ Gewerbetreibende aktiv das Gespräch suchten. Zwischen Oktober und dem harten Lockdown vor Weihnachten habe man etwa „15 terminierte Gespräche mit innerstädtischen Akteuren durchgeführt“, schreibt das zweiköpfige Citymanagement.