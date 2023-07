Die MZ blickt in loser Folge auf Lokale, in denen man besonders gemütlich verweilen kann. Heute: Das Café Klatschmohn in Wittenberg.

Was das Café Klatschmohn in Wittenberg so besonders macht

Wittenberg/MZ - Zarte Sonnenstrahlen durchdringen die Blätter, werfen funkelnde Schatten in den Innenhof. Aus der Küche duftet es nach frischen Kuchen, die Maren Gläsel zuvor gebacken hat. Mit einem Kaffee in der Hand setzt sich die Wittenbergerin nach draußen. „Das ist mein Lieblingsplatz. Hier kann man den Moment in vollen Zügen genießen“, erzählt sie und blickt in die Baumkrone der etwa 160 Jahre alten Buche. Wer hier einkehrt, der vergisst schnell, dass er sich noch immer mitten in der Innenstadt befindet.