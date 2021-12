Was 2021 in Wittenberg noch zu tun ist

Kein Advent in den Gremien: Ausschüsse starten in ihre letzte Sitzungswoche und stellen die Weichen für die Ratssitzung am 22. Dezember.

Wittenberg/MZ - In ihre letzte Sitzungswoche im zu Ende gehenden Jahr starten am Montag die vier Fachausschüsse des Wittenberger Stadtrats. Die Zusammenkünfte finden als Präsenzveranstaltungen unter 3-G-Regeln statt und starten jeweils um 17 Uhr im Stadthaus. Vorbereitet werden die Beschlüsse für den Stadtrat, der, nur zwei Tage vor Weihnachten, am 22. Dezember zusammentritt, zum zweiten Mal im Monat.

Antrag zur Geschäftsordnung

Gewichtigster Brocken sind die Weichenstellungen für die neue Hauptsatzung und die neue Geschäftsordnung, die das Miteinander in den Gremien und deren Umgang mit den Bürgern regelt. Allein der Hauptausschuss hat beiden Beschlussvorlagen bereits im ersten Anlauf zugestimmt. Zur Geschäftsordnung liegen jetzt zwei Änderungsanträge auf dem Tisch: Die zweiköpfige AdB-Fraktion möchte erreichen, dass die öffentlichen Ratssitzungen in Gänze aufgezeichnet werden und danach auf der Homepage der Stadt für jedermann zugänglich sind. Dadurch erhoffe man sich, wie es hieß, mehr „Transparenz“. Der zweite Änderungsantrag stammt ebenfalls von der AdB: Einfacher als bisher sollen namentliche Abstimmungen möglich sein, nämlich bereits dann, wenn 20 Prozent der anwesenden Stadträte dies wünschen; bisher ist dafür eine Mehrheit nötig. Ob die AdB-Anträge eine Mehrheit finden, ist mindestens ungewiss.

Der Bauausschuss, der am Montag zusammenkommt, hat als weiteres wichtiges Thema den Flächennutzungsplan auf dem Tisch. Er regelt die grobe Verteilung des Stadtgebiets und liegt als zweiter Entwurf zur Entscheidung vor, der als solcher dann der Öffentlichkeit zur Begutachtung vorgelegt wird. Eine inhaltliche Änderung ist die Verkleinerung von Gewerbefläche an der Nordendstraße zugunsten von Landwirtschaft und Wald - wegen sonst bestehenden Konfliktpotenzials. Populäre Themen im Bauausschuss sind der Vorschlag der Verwaltung zu Baumpatenschaften (die MZ berichtete ausführlich) sowie ein AdB-Antrag zur Eliminierung der Mülltonnen auf dem Kirchplatz.

Fast ausschließlich mit Hauptsatzung und Geschäftsordnung befassen sich laut Tagesordnung der Finanzausschuss am Dienstag und der Kulturausschuss am 15. Dezember. Letzterer hat zudem den Pachtvertrag mit dem Sportverein Grün-Weiß Piesteritz für die Turnhalle am Elbhafen sowie die dazugehörige Fördervereinbarung auf dem Tisch.

Der von Oberbürgermeister Torsten Zugehör (parteilos) geleitete Hauptausschuss, der am Donnerstag zusammenkommt, hat wieder einmal über Spenden zu befinden; es geht etwa um eine Zuwendung von 5.000 Euro fürs „Grüne Klassenzimmer“, die ein Autohaus spendieren möchte. Um Geld geht es auch bei der Neufestsetzung der Verwaltungskosten, die vorgesehenen Steigerungen sind allerdings in so gut wie allen Fällen moderat.

Sanduhr läuft ab

Tagesordnungspunkt 9 schließlich bringt ein Thema auf die Agenda, das die Stadt Wittenberg wegen des zunächst missglückten Kaufs von Sanduhren zuletzt bundesweit als vermeintliche Verschwenderin von Steuermitteln bekannt gemacht hatte: Das bis dato durch diese Ührchen geregelte kostenlose 15-minütige Kurzzeitparken soll alsbald per Parkschein aus dem Automaten möglich sein; notwendig hierfür ist eine Änderung der Parkgebührensatzung. Die Einwohnerfragestunden sind in allen Ausschüssen zu Sitzungsbeginn angesetzt.