Warum Wittenberg keine neuen Bescheide für die Gewässerpflege verschickt

Wittenberg/MZ - Die Stadt Wittenberg wird die Bescheide zur Gewässerumlage 2018 nicht erneut verschicken. Dies erklärte Finanzchefin Jana Beyer am vergangenen Donnerstag im Hauptausschuss. Die etwa 10.000 Schreiben, die im Dezember an die Grundstückseigentümer verschickt worden waren, waren wie berichtet mit Mängeln behaftet: Sie enthielten allesamt keine Angaben dazu, auf welche Kontoverbindung die betroffenen Bürger das geforderte Geld einzahlen sollen. Die Frist hierfür endet in diesen Tagen. Angesichts der entstandenen Konfusion werde die Stadt allerdings nicht sofort ins Mahnverfahren gehen, sondern säumigen Zahlern zunächst ein Erinnerungsschreiben schicken, kündigte Beyer an.