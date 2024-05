Barbara Kaiser aus Tornau ist neue ehrenamtliche Behindertenbeauftragte des Landkreises Wittenberg. Was zu ihren Aufgaben gehört und worum es bei einem Aktionstag am 5. Mai geht.

Barbara Kaiser, neue Behindertenbeauftragte des Landkreises Wittenberg, lädt zu einem Aktionstag in die Lutherstadt ein.

Wittenberg/Tornau/MZ. - Im Alter von zehn Jahren hat sich das Leben von Barbara Kaiser komplett verändert. Damals hatte sie einen Unfall mit dem Fahrrad, die Folge: eine Querschnittslähmung. Und als ob das nicht schon genug gewesen wäre, musste ihr zwei Jahre später aufgrund einer Krebserkrankung das rechte Bein amputiert werden. Wie sie das alles bewältigt hat? Kaiser, die aus Thale stammt und Mitte der 1980er wegen ihres Mannes nach Tornau kam, sagt, dass man so etwas als Kind womöglich besser verkraftet als ein Erwachsener. Wegen der Familie. „Und weil man nicht aus dem Beruf gerissen wird.“ Inzwischen ist Kaiser 58 – und die neue Behindertenbeauftragte beim Landkreis Wittenberg. Jetzt kündigt sie für den 5. Mai einen Aktionstag in Wittenberg für Menschen mit Behinderungen an.