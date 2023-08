Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wittenberg/MZ - „Wir laufen am Limit“, sagt Inga Schubert von der Wittenberger Tafel. Gemeint ist nicht das Warenangebot, da sei man gut versorgt. Was Schubert zusetzt, ist die personelle Ausstattung, ein, wenn man so will, chronisches Problem. Denn wo es früher noch Helfer gab, die über bestimmte Maßnahmen kamen, habe das Jobcenter, wie sie sagt, heute keine Handhabe mehr. Fakt ist: Schubert, inzwischen Mitte 70, stemmt die Arbeit allein mit der Unterstützung von zwei Fahrern und derzeit vier jungen Männern, die bei ihr Sozialstunden ableisten. Das heißt auch, sie sind nur eine begrenzte Zeit da.