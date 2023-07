Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Reinharz/MZ - Da ist was los in Reinharz! Bimmelnd und begleitet vom Getrappel der Zugpferde zieht der historische Spritzenwagen der Reinharzer Feuerwehr durch das Heidedorf, um mit seiner Besatzung für sein neues Dach „überm Kopf“ um Spendengelder zu werben. Entdeckt und gerettet wurde die Spritze selbst wohl 2002 in einer Düngerscheune, auch mit viel unbürokratischer Hilfe von Bad Schmiedeberger Unternehmen, weiß der erste Spender am Spritzenwagen zu berichten.