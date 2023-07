Gäste aus England und den USA sind nicht mehr an Board. Warum kann die „Astrild“ von Wittenberg aus nicht weiterfahren?

Warum hängt ein Kreuzfahrtsschiff in Wittenberg fest?

Das Flusskreuzfahrtschiff Viking Astrild liegt wegen Niedrigwasser der Elbe in Wittenebrg vor Anker.

Wittenberg/MZ - Das Flusskreuzfahrtschiff Viking Astrild liegt derzeit an der Anlegestelle in Kleinwittenberg. Grund ist das Niedrigwasser der Elbe, das eine Fahrt zwischen Wittenberg und dem tschechischen Decin unmöglich macht. Wie die Leiterin der Touristinfo Wittenberg, Kristin Ruske, weiter informiert, befinden sich keine Passagiere an Bord.