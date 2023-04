Die Wittenberger Einrichtung in den Wallanlagen geht vom Kreis zurück an die Stadt als Eigentümerin. Warum nun auch ein neuer Betreiber gesucht wird.

Wittenberg/MZ - Im Wittenberger „Pferdestall“ stehen in den nächsten Monaten umfassende Veränderungen an. Am 31. Juli endet der so genannte Überlassungsvertrag, den Stadt und Landkreis vor 30 Jahren geschlossen hatten. Mit der Rückkehr des „Pferdestalls“ ins Eigentum der Stadt Wittenberg geht auch ein Betreiberwechsel einher. Die Stadt hat vor wenigen Tagen ein Interessenbekundungsverfahren gestartet, bis zum 13. Mai haben Interessenten nun noch Zeit sich zu bewerben.