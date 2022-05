Warum die geplante Erdbeer-Anlage in Nudersdorf immer noch keine Zufahrt hat

Mitten in der Sommerpause kam der Bauausschuss am 2. August 2021 zu einer Sondersitzung in Reinsdorf zusammen. Teil war auch ein Ausflug zum künftigen Erdbeer-Gelände (Foto) auf Nudersdorfer Gebiet.

Wittenberg/MZ - Erstaunlich geräuschlos hatte nach all dem monatelangen Hickhack um die Erdbeeranlage bei Nudersdorf am 29. September 2021 der so genannte Gestattungsvertrag über die Zufahrt den Wittenberger Stadtrat passiert. Nicht einhellig, aber doch mit deutlicher Mehrheit hatten die Stadträte dem Vertrag zugestimmt, der als eine notwendige Voraussetzung zum Bau der Anlage gilt. Befangenheit meldete niemand an, als die Ratsvorsitzende Franziska Buse (CDU) vor der Debatte auf das Mitwirkungsverbot hinwies. Zweifel kamen erst - aber unmittelbar - im Nachhinein auf: Ein Stadtrat hatte Geschäftsbeziehungen zu dem Investor. Zum Zeitpunkt des Beschlusses hätten diese aber nicht mehr bestanden, wie Oberbürgermeister Torsten Zugehör (parteilos) in dieser Woche gegenüber der MZ erklärte, nachdem das Thema in der jüngsten Stadtratssitzung am 2. Februar noch einmal aufgeploppt war.

Aufsicht eingeschaltet

Die Zufahrt und damit das gesamte Vorhaben sind trotzdem blockiert. Denn die Stadt Wittenberg hat sich entschlossen, die Angelegenheit der Kommunalaufsicht zur Prüfung vorzulegen, um letzte Klarheit zu gewinnen über einen Sachverhalt, der Zugehör zufolge immer wieder und überall auftauchen kann, wenn sich insbesondere Unternehmer im politischen Ehrenamt betätigen, was ja ausdrücklich gewünscht und anders auch kaum denkbar ist.

Wie weit reicht die Befangenheit? In die Vergangenheit und womöglich auch in die Zukunft? Oder gilt sie nur zu dem bestimmten Zeitpunkt? Man kennt ähnliche Debatten im Zusammenhang mit der Frage, nach wie vielen Jahren Bundestagsabgeordnete in die freie Wirtschaft wechseln dürfen. Durfte der Unternehmer im Wittenberger Stadtrat also die Hand heben für das Projekt, an dem er ja nicht mehr beteiligt war? Stadtrat Ronny Zegarek (Freie Wähler), um den es hier geht, möchte sich derzeit wegen des, wie er sagte, „laufenden Verfahrens“ nicht äußern. Keinen Hehl macht er allerdings daraus, dass er „natürlich“ für die Erdbeeranlage gestimmt habe, diese sei schließlich ein Beitrag zur „regionalen Wirtschaft“.

Es gab ein mindestens glücklose Agieren beim Bau der Zufahrtsstraße - zunächst war wie berichtet falsches Material eingebaut worden, das wieder entfernt werden musste. Dazu kam der Umstand, dass sich anschließend der Wittenberger Stadtrat über das Hintertürchen Zufahrtsstraße ein Mitspracherecht im Genehmigungsverfahren sicherte. Beides hatte im vergangenen Jahr zu weiteren Verzögerungen des umstrittenen Erdbeerprojekts geführt, die sich nun fortsetzen.

Am Dienstag wurde bekannt, dass die Bitte der Stadt um Prüfung des Ratsbeschlusses vom 29. September dem Landkreis noch gar nicht vorliegt. Das Anschreiben sei noch in Arbeit, räumte Stadt-Sprecherin Karina Austermann ein, nachdem die MZ beim Landkreis auf eine entsprechende Frage hin für Überraschung gesorgt hatte. „Ich habe keine Unterlagen dazu“, sagte die amtierende Fachdienstleiterin für den Bereich Kommunalaufsicht, Martina Uslaub. Jetzt weiß man warum. Austermann begründet die Dauer mit dem „aufwendigen Verfahren“ und den Anhörungen, bei denen man „große Sorgfalt“ habe walten lassen wollen.

Neue Abstimmung möglich

Kommt der Landkreis am Ende zu dem Schluss, dass im Wittenberger Stadtrat Befangenheit vorlag, müsste die Angelegenheit erneut auf die Tagesordnung gesetzt und abgestimmt werden. Bereits verneint wurde immerhin, dass der Oberbürgermeister in diesem Fall zunächst in Widerspruch gegen den - dann rechtswidrigen - Beschluss gehen müsste.

Er hoffe auf eine Klärung durch den Landkreis, von der auch andere Kommunen profitieren können, so Zugehör. Schließlich sollten im Bauausschuss nicht nur Lehrer und im Kulturausschuss nicht nur Bauunternehmer sitzen dürfen, um Befangenheit von vornherein strikt auszuschließen.

Die Zufahrt ist wie berichtet der einzige Punkt, bei dem die Stadt Wittenberg im ansonsten beim Landkreis angesiedelten Genehmigungsverfahren für die Erdbeeranlage direkt mitentscheiden darf. Welche zeitlichen Auswirkungen die neuerliche Aufregung um den Gestattungsvertrag für das Projekt hat, ist gegenwärtig nicht absehbar. Der niederländische Investor erklärte auf MZ-Anfrage in einer Mail vom Dienstag, darauf könne man im Moment keine Antwort geben: „Wir warten hier auf weitere Informationen seitens der Stadt.“

Erdbeerplantage Foto: Klitzsch

Ende Oktober 2021 hatte der Projektmanager der Wittenberg Gemüse GmbH Helmut Rehhahn gegenüber der MZ erklärt, dass man nach Lage der Dinge ohnehin erst 2023 die erste Ernte erwarte; ursprünglich hatte die Produktion 2021 starten sollen. Auf 5,6 Hektar sollen in dem Nudersdorfer Waldgebiet in Folientunneln Erdbeeren heranwachsen und so die Glashaus-Produktion in Apollensdorf ergänzen.

In der Genehmigungsbehörde - beteiligt sind mehrere Ressorts des Landkreises - geht die Arbeit unterdessen weiter. Noch nicht abgeschlossen ist laut Fachdienstleiter Heiko Tschetschorke die Langzeit-Umweltuntersuchung. Die Unterlagen, die der Investor vorlegen muss, seien noch nicht vollständig; sie könnten es allerdings auch gar nicht sein, da sich bestimmte Untersuchungen nur im Frühjahr durchführen ließen. Auch aus diesem Grund gibt es noch keine Baugenehmigung.