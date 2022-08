Warten auf die Wittenberger Erlebnisnacht

Wittenberg/MZ - Vor einigen Jahren versammelte sich auf dem Lutherhof in Wittenberg eine illustre Gesellschaft. Sie folgte den Anweisungen der Künstlerin Iris Brosch, die das Cranach-Gemälde „Christus segnet die Kinder“ als Tableau vivant inszenierte. Wenn nun in wenigen Tagen, am 13. August, die 18. Wittenberger Erlebnisnacht begangen wird, können Besucher erneut auf Interpretationen weltberühmter Kunstwerke gespannt sein: Unter dem Titel „Echt gefälscht“ sind sie im Cranach-Haus am Markt 4 zu sehen.