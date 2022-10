Waren Mäharbeiten schuld an Waldbrand in Serno?

Brandursache im Vorfall vor vier Jahren in Serno waren wohl nicht die zum Teil parallel durchgeführten Forstarbeiten in dem Waldstück. Der Richter will jetzt die Schadenshöhe von Experten ermitteln lassen.

Serno/Dessau/MZ - Im Zivilrechtsstreit wegen der Schäden, die ein Waldbrand bei Serno im Hitzesommer 2018 verursacht hat, ist ein so genannter Hinweisbeschluss ergangen. Wie es im Verkündungstermin hieß, in dem sich Richter Oliver Kunze in Vertretung des erkrankten Frank Straube den Fragen der Presse stellte, geht die 2. Zivilkammer des Landgerichts Dessau-Roßlau davon aus, dass die Flammen am 3. Juli 2018 durch Mäharbeiten entstanden und das Feuer von einem Roggenfeld auf den benachbarten Wald übergriff.