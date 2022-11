War es einvernehmlich oder Vergewaltigung? Therapeuten und Freundin des mutmaßlichen Opfers aus Kemberg sagen aus

Dessau/Kemberg/MZ - Im Prozess gegen einen 28 Jahre alten Wittenberger, der im Spätsommer oder Herbst 2015 eine damals 14-jährige Kembergerin in zwei Fällen vergewaltigt haben soll, wird am 24. November die Beweisaufnahme abgeschlossen. Noch am gleichen Tag, das kündigte Anja Wiederhold, Vorsitzende Richterin der 8. Strafkammer des Landgerichts Dessau-Roßlau, an, sollen die Plädoyers gehalten und das Urteil verkündet werden.

