Waldweg als Zankapfel für Erdbeer-Plantage bei Nudersdorf

Wittenberg - Die Kiste scheint reichlich verfahren. Die Pläne, in großem Stil bei Nudersdorf Erdbeeren anzubauen, um die süßen Früchtchen quasi ganzjährig anbieten zu können, verzögern sich weiter. Zum einen ist der Bauantrag vom Landkreis noch gar nicht genehmigt, zum anderen sorgt die Frage des Weges zum neuen Erdbeerfeld für Streit.

Das war etwa beim jüngsten Bauausschuss am Montagabend zu besichtigen. Eine gute Stunde ist der so genannte Gestattungsvertrag zur Wegenutzung debattiert worden - mit dem Ergebnis, die Sache noch einmal zu vertagen und als erste Lesung zu betrachten.

„Es gibt eine Menge Fragen, die beantwortet werden müssen“, begründete Vorsitzender Helmut Zühlke (CDU) die Entscheidung, die nach einer kurzen Auszeit fiel. Zudem ist eine Empfehlung an den Investor ausgesprochen worden: Er möge sowohl die Fraktionen des Stadtrates als auch die Bürgerinitiative einladen, um über das Projekt zu informieren.

Der Waldweg, der ausgebaut werden soll, ist zum Zankapfel geworden. Die Stadt hat wie berichtet zwei Verträge gekündigt und einen Baustopp verhängt, von fehlender Genehmigung und „gröblicher Verletzung der Verkehrssicherungspflichten“ war die Rede. Nun liegt eine aktualisierte Variante des Gestattungsvertrages vor. Bürgermeister Jochen Kirchner sprach von „korrigiertem fehlerhaften Verhalten“, der neue Vertrag sei Ergebnis von Verhandlungen mit dem Investor, der inzwischen im Übrigen Wichard Schrieks Gemüse GmbH heißt.

Horst Dübner (Linke) beklagte beim Bauausschuss mehrfache Verstöße des Investors gegen die Regeln, was eben zu Baustopp und Rückbau geführt habe. Der Stadtrat habe das Thema an sich gezogen, auch weil „Falschmeldungen an die Öffentlichkeit“ gelangt seien. Es brauche einen genehmigungsfähigen Antrag für das Gesamtvorhaben, nur seien die Antragsunterlagen nicht vollständig: „Wo also soll der Weg hinführen?“

Mehr Wirtschaftsfreundlichkeit mahnt unterdessen Michael Strache (CDU-Fraktion) an. Was nicht in Ordnung ist, müsse nachgebessert werden. Man dürfe aber bei den Details das große Ganze nicht aus den Augen verlieren. Wittenberg sei eben auch ein Wirtschaftsstandort: „Wir sind nicht nur Luther- sondern auch Tomatenstadt.“ Und bei den Investitionen von Wittenberg Gemüse, bei den riesigen Gewächshäusern, handele es sich um ein Vorzeige-Projekt: „Wir sollten uns damit identifizieren und es positiv begleiten.“

Zwiegespalten zeigt sich Stefan Kretschmar (Freie Wähler). Niemand wolle etwas verhindern, sagte er. „Wir haben uns gefreut über diesen mutigen Investor und viele Zugeständnisse gemacht.“ Nachhaltig etwa seien die Gewächshäuser nahe SKW durch die Nutzung von Abwärme und CO2. Jetzt allerdings stellten sich Fragen, etwa, wenn Arbeiten ohne Genehmigung begonnen würden. „Wir reden zudem nun von Wald und von Folie, nicht von Glas und Abwärme.“ Das Erdbeer-Projekt bei Nudersdorf sei nicht ökologisch und zeitgemäß.

Rederecht erhielten bei dem Treffen im Stadthaus auch Vertreter des Investors und der Bürgerinitiative Braunsdorf. Kevin van Ijperen räumte Fehler beim Bau des Weges ein: „Wir hatten das anders in Auftrag gegeben.“ Allerdings sei bei dem Projekt sehr wohl Nachhaltigkeit gegeben, schon allein durch die Regionalität. Was den Wasserverbrauch betrifft, der erhebliche Sorgen bereitet, spricht er von 27,8 Liter pro Kilo Erdbeeren. Im heimischen Garten sei mehr Wasser vonnöten.

Im Übrigen würde das geplante Becken, das Regenwasser aufnimmt, einen großen Teil des Bedarfs decken. Der Vertreter der Bürgerinitiative plädierte dafür, an Kinder, Tiere und die Natur zu denken. Er sprach auch von Rechtsbruch und davon, dass eine Straße an dieser Stelle nicht gebraucht werde. Man sei nicht gegen dieses Projekt, nicht gegen Wittenberg Gemüse, wohl aber gegen einen „Standort mitten im Wald“. Es gebe andere, geeignetere Flächen, zum Beispiel an der Möllensdorfer Straße.

Fest steht: Ungeklärte Fragen gibt es offenbar zuhauf. Vielleicht hilft tatsächlich ein offenes Gespräch aller Beteiligten. (mz)