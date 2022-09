Wahlsdorferin präsentiert ihre Bilder

Rita Volkmann verarbeitet ihre Eindrücke in Bildern und stellt nun erstmals in Coswig aus.

Coswig/MZ - Rita Volkmann drückt sich gern in Bildern aus. „Das gibt mir so ein gutes Gefühl“, sagt sie, „ich kann gar nicht anders.“ Das Sketch-Buch zu Hause sei prall gefüllt. Eigentlich platze es bereits aus allen Nähten. Ständig sitze sie da und zeichne. „Ich habe immer Bilder im Kopf und muss die dann malen.“ Aus den besten Skizzen seien auch die Arbeiten entstanden, die jetzt bis zum 9. Oktober erstmals in einer Ausstellung zu sehen sind.