Vor 100 Jahren hat die frühere Dienstmagd dem Fleischer einen Raubmord unterschieben wollen. Was damals noch berichtet wird – über Gasthaussterben, Nichtwähler und mehr.

„Wahlfaule“ werden angeprangert - In Coswig wird ein Mann des Raubmordes bezichtigt

Das Kaiserbad in Bad Schmiedeberg auf einer alten Postkarte. Ein Stau im benachbarten Bach hatte im Mai 1924 den Keller des Gebäudes geflutet.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wittenberg/mz. - „Eine alte Wittenberger Gaststätte, in der viele Wittenberger nach des Tages Last und Mühen Erholung, Unterhaltung und Erfrischung gefunden haben und in der bis zuletzt eine recht lebhafte Ausspannung für die ländlichen Fuhrwerke betrieben worden ist, diejenige Markt 20, bisher dem Gastwirt W. Seifert gehörig, ist nunmehr, nachdem das Grundstück von der Kreisbank erworben worden ist, geschlossen worden.“