Vorwurf: Versuchter Mord in Vockerode

Nach einem Messerstich steht ein 31-Jähriger vor Gericht. Das Opfer kann erst am Freitag vernommen werden.

Dessau/Oranienbaum-Wörlitz - Die 2. Strafkammer des Landgerichts Dessau-Roßlau wird erst am Freitagvormittag mit der ausführlichen Vernehmung eines Mannes starten, der am 29. November vorigen Jahres einer schweren Straftat zum Opfer gefallen sein soll. Mutmaßlicher Täter ist ein 31-Jähriger aus Oranienbaum-Wörlitz. Ihm wirft Staatsanwalt Gunnar von Wolffersdorff versuchten heimtückischen Mord in Tateinheit mit versuchter besonders schwerer räuberischer Erpressung und gefährlicher Körperverletzung vor.