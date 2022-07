Vorhaben zum Urbanen Gebiet in Wittenberg haben Proteste ausgelöst

Wittenberg/MZ - In seiner Sitzung am Mittwochabend hat der Wittenberger Stadtrat abschließend über zwei Vorhaben entschieden, die in den zurückliegenden Monaten für Proteste in Teilen der Öffentlichkeit gesorgt hatten. Die Rede ist von dem Urbanen Gebiet in Piesteritz und der Kooperationsvereinbarung mit dem Kindertagesstättenwerk.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<