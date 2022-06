Vorhaben Gewächshäuser in Schleesen: Bürgermeister Seelig will erst Pläne sehen

Kemberg/MZ - Einen Meinungsaustausch gab es am Mittwoch im Kemberger Haupt- und Finanzausschuss über die geplante Gewächshausanlage in Schleesen. Das Angebot, sich die Wittenberger Anlage anzusehen, hatten etliche Schleesener wahrgenommen (die MZ berichtete). Er sei gebeten worden, das Thema auf die Tagesordnung des Stadtrates zu setzen, erklärte Bürgermeister Torsten Seelig (CDU). Was er ablehnt, da es bisher keinerlei konkrete Fakten und Unterlagen gebe. Wenn Unterlagen da seien, könne man sich eine Meinung bilden, möglichst zuerst in einem Ausschuss. Lore Reckziegel (Linke) plädierte dafür, sich die Argumente bereits anzuhören, „ohne dass wir uns zu einer Entscheidung hinreißen lassen“.

