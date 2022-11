Vorfreude in Wittenberg: WM wird spannender als Bundesliga

Experten der Region nennen bei einer MZ-Umfrage Argentinien, Brasilien, Frankreich und Deutschland als Kandidaten für den Weltmeister-Titel in Katar.

Die Countdown-Uhr in Doha Stunden vor dem WM-Eröffnungsspiel

jessen/MZ - Die Fußball-Weltmeisterschaft wird spannender als die Bundesliga. In Deutschland heißt der Titelträger stets Bayern München. In Katar werden viele Kandidaten für den ganz großen Triumph genannt. Dieses Mal, da sind sich viele Experten einig, kommen die Favoriten aus Südamerika. Schuld daran - das kennen wir gut - ist das Klima. Argentinien wird oft genannt. Die Buchmacher sehen Brasilien ganz vorn. Bei den europäischen Teams werden bei einer MZ-Umfrage am Freitag Titelverteidiger Frankreich und Deutschland die größten Chancen eingeräumt.