Klein, fein und liebenswert: Was zur 18. Auflage der besonderen Veranstaltung ab 22. September in der Lutherstadt geboten wird.

Wittenberg/MZ - Noch bevor das erste Konzert des diesjährigen Wittenberger Renaissance-Musikfestivals erklingt, gestattet sich dessen Begründer und künstlerischer Leiter Thomas Höhne am Dienstagnachmittag schon mal einen Blick in die Zukunft: 2024 könnte das Thema demnach „Love is Blue – Renaissance trifft Pop“ lauten. Das klingt zweifellos interessant, aber vorerst freut man sich auf die 18. Auflage, die unter dem Motto „Musik der Engel“ steht und deren Programm Höhne im Alten Rathaus neben Wittenbergs Oberbürgermeister Torsten Zugehör (parteilos) und der Chefin der Lutherstadt Wittenberger Marketing GmbH, Madlen Züchner, vorstellt.