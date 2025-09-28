Oliver Grafe von der LSSB berichtet im Coswiger Stadtrat über die Planungen zur lange herbeigesehnten Umgehung. Welches andere wichtige Projekt in den Startlöchern steht.

Oliver Grafe informiert während der Coswiger Stadtratssitzung über den geplanten Trassenverlauf der B187n.

Coswig/MZ. - Seit mehr als drei Jahrzehnten ist sie im Gespräch. Seit mehr als drei Jahrzehnten wird sie geplant. Seit mehr als drei Jahrzehnten sehnen sich die Coswiger die Umgehungsstraße, die die vom Verkehr stark gezeichnete Innenstadt deutlich entlastet, herbei. Daher verwundert es kaum, dass neben den Coswiger Stadträten sich auch etliche Einwohner im Ratssaal eingefunden haben, um der Stadtratssitzung am Donnerstag beizuwohnen.