Vor der Aufhebung der Sanierungssatzung in Wittenberg

Wittenberg - Nach mehr als einem Vierteljahrhundert ist jetzt das Ende der so genannten Sanierungssatzung für die Wittenberger Altstadt in Sicht. Bereits 1991 begründet und 1996 dann durch einen Rahmenplan konkretisiert, soll die Gültigkeit dieses Regelwerks nun zum Jahresende aufgehoben werden. Dazu ist, wie seinerzeit auch für die Einführung der Satzung, ein Stadtratsbeschluss notwendig. Zugleich sollen Gestaltungs- und Erhaltungssatzung überarbeitet werden.

Lob für Private

Bürgermeister Jochen Kirchner, der die Absicht der Verwaltung am Freitag der Presse vorstellte, nannte die Sanierung der Altstadt eine „Erfolgsgeschichte“, die wesentlichen Ziele seien erreicht worden. Ausdrücklich hob er dabei auch das Engagement der privaten Gebäudeeigentümer in der Altstadt hervor und natürlich die immense Bedeutung von Fördermitteln. Gut 31 Millionen Euro wurden über den genannten Zeitraum eingenommen und für diesen Bereich auch wieder ausgegeben.

14 Millionen Euro flossen beispielsweise in den Bau von Straßen, Wegen, Plätzen oder auch in den Erhalt wichtiger Einzelgebäude wie etwa der Schloss-Straße 1, weitere 13 Millionen in so genannte Ordnungsmaßnahmen, dahinter verbergen sich unter anderem Abriss- und vorbereitende Maßnahmen. Der Sanierungsträger Saleg hat hierzu einen detaillierten Ergebnisbericht erarbeitet.

Für die Aufwertung des Umfelds muss in einem Sanierungsgebiet bekanntlich gezahlt werden. Nach der Ermittlung der Bodenwertsteigerung werden jene Eigentümer, die nicht von der vorfristigen Ablösung der Ausgleichsbeträge für die Aufwertung der Altstadt Gebrauch gemacht haben, binnen vier Jahren die entsprechenden Zahlungsbescheide bekommen, erläuterte Jenny Strümpel, Sachgebietsleiterin im Fachbereich Stadtentwicklung.

Um das Erreichte zu sichern, so Kirchner, und gleichzeitig eine Weiterentwicklung des bisherigen Sanierungsgebiets zu ermöglichen, soll das dafür notwendige verbleibende Regelwerk nach mehr als 25 Jahren den heutigen Erfordernissen angepasst werden: Parallel zur Aufhebung der Sanierungssatzung werden demnach also die Gestaltungs- und die Erhaltungssatzung aufgehoben und neu gefasst. Digitale Werbeanlagen etwa spielten in den 1990ern noch keine Rolle. „Etwas mehr Freiheiten als vorher“ stellt Strümpel in Aussicht. Beide Satzungen beziehen sich unverändert auf die Altstadt und den diese umgebenden Grüngürtel.

Die Gestaltungssatzung regelt die Beschaffenheit von Alt- und Neubauten im öffentlich einsehbaren Bereich sowie speziell auch das Anbringen von Werbeanlagen am Gebäude. In der Erhaltungssatzung sind die Ziele fixiert, an denen sich Veränderungen orientieren müssen, das sind der Erhalt des Stadtgrundrisses, das „charakteristische Straßenbild“ und die Bewahrung der Ortssilhouette.

Ersatzlos aufgehoben wird demgegenüber die Sanierungssatzung für das nördliche Lindenfeld von 2006. Hier seien die Sanierungsziele - mit der positiven Ausnahme der Gagfah-Siedlung - nicht erreicht worden, räumte Bürgermeister Kirchner ein und führte dies auf die trennende Bundesstraße 2 zurück.

Einen Monat zur Ansicht

Am 3. Mai wird sich zunächst der Bauausschuss in einer eigens anberaumten Sondersitzung mit den insgesamt vier Satzungen befassen. Nach einem positiven Stadtratsbeschluss, der am 26. Mai fallen könnte, folgt dann die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger. Mindestens einen Monat lang sollen die Unterlagen zur Einsichtnahme ausgelegt werden, so Jenny Strümpel, anschließend erfolgt die so genannte Abwägung.

November hoffe man die Satzungen dann beschlussreif zu haben, sagte Bürgermeister Kirchner. Ein Vakuum zwischen der Aufhebung der Sanierungssatzung, die per Gesetz ohnehin bis 31. Dezember 2021 erfolgen muss, und den Neuauflagen von Gestaltungs- und Erhaltungssatzung soll vermieden werden. (mz/Irina Steinmann)