In Wörlitz vernichtet im Januar 1923 ein Feuer viele wundervolle Pflanzen. In Wittenberg stellt dieTürmerin in der Stadtkirche ihren Wachdienst ein und die Stadt hat 29 Feuermelder.

Vor 100 Jahren: Brand in der Orangerie in Oranienbaum vernichtet Dutzende Pflanzen

Der Brand in der Orangerie in Oranienbaum beschäftigte im Jahr 1923.

Wittenberg/MZ - Für die Einwohner von Wörlitz war der 15. Januar 1923 ein tragischer Tag. Am Vormittag war ein Brand in dem nahe der Gärtnerei gelegenen Gewächshaus, der so genannten Orangerie, ausgebrochen. Die 100 Zentner Heu, die in dem 50 Meter langen und 15 Meter breiten Gebäude gelagert waren, gaben dem Feuer reichlich Nahrung. „Die Freiwillige Feuerwehr konnte wegen der Glut und der Ausbreitung des Feuers nicht mehr viel ausrichten“, schrieb das Wittenberger Tageblatt am 18. Januar.