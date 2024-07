Wirtschaft in Sachsen-Anhalt

Wittenberg/MZ. - Dienstagnacht pünktlich 22 Uhr setzt sich der erste Tieflader in Bewegung. Zuvor sperrt die Polizei sowie die Begleitfahrzeuge die Dessauer Straße an der Ausfahrt der Firma Krafotec. Denn hier wurde der Bolide gefertigt, der auf insgesamt drei dieser Tieflader verladen die Reise nach Mülheim an der Ruhr antritt.