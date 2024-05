Besucher entdeckt Verunreinigungen und alte Urnen auf dem Friedhof an der Christuskirche. Was die dortige Verwaltung sagt und mit welchen Problemen Mitarbeiter zu kämpfen haben.

Christine Schönemann und Matthias Reitzig engagieren sich für den Friedhof an der Christuskirche in Wittenberg.

Wittenberg/MZ. - Dass sich auf einem Friedhof Urnen befinden, liegt in der Natur der Sache. Dass sie aber über statt unter der Erde liegen, dürfte eher selten vorkommen. Einem Wittenberger sind unlängst gleich mehrere dieser Gefäße auf dem Friedhof an der Christuskirche aufgefallen. In einer Ecke im hinteren Teil des Friedhofs lagen die Urnen im Grün. Dass auch häufiger Müll dort liegt, erklärte er gegenüber der MZ. Ein Ortstermin in dieser Woche bestätigt die Müllansammlung, die Urnen wurden unterdessen beseitigt.