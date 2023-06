Souveniershop öffnet in Wittenberg Von Reformationsnagel bis Lutherrose: Im Shop in Wittenberg dreht sich alles um Martin Luther

In der Serie „Handel und Wandel“ nimmt die MZ in loser Folge Veränderungen in Innenstädten und Gemeinden in den Blick. Neu eröffnet hat ein Wittenberg-Fan-Shop. Welche Mitbringsel Touristen dort erwerben können.