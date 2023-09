Die Gruppe MTS: Frank Sültemeyer und Thomas Schmitt geben am Samstag ein Konzert in Wittenberg.

Wittenberg/MZ - In dieser Woche startet die Phönix Theaterwelt Wittenberg in ihre 20. Spielzeit. Als dritte Veranstaltung steht ein Konzert mit MTS am 23. September auf dem Programm. Vom MTS-Gitarristen Frank Sültemeyer, den in Wittenberg nicht zuletzt Musikschüler kennen, wollte die MZ wissen, wie es der Band geht und womit Besucher am Samstag rechnen können. Das Gespräch führte Corinna Nitz.