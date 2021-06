Von Musik bis Fotografie: Hier ist was los im Landkreis Wittenberg!

Eine Auswahl an Konzerten im Freien sowie Kunstwerken, die in der Region erlebt und bestaunt werden können.

Wittenberg - Kunst- und Kulturhungrige werden an diesem Wochenende auf ihre Kosten kommen: Ob in einer Galerie oder unter freiem Himmel - in Wittenberg und Umgebung können die Sinne mit Jazz- und Orchestermusik sowie mit zeitgeschichtlichen Fotografien und tiefgründigen Illustrationen verwöhnt werden.

Als Kulissen und Schauplätze dienen unter anderem historische Ritterburgen, festliche Schlosshöfe, gemütliche Gärten und künstlerische Ateliers sowie gediegene Ausstellungsräume. Die MZ hat eine kleine Auswahl an Wochenendveranstaltungen erstellt.

Fotoausstellung von Yakub Zeyrek in der Cranach-Stiftung Wittenberg:

Fotografien müssen Geschichten erzählen können - das ist dem Fotografen Yakub Zeyrek aus Kornwestheim wichtig. Jedes seiner Werke erzählt eine ganz besondere, denn es sind Zeit-Geschichten von Menschen, die an Orte zurückkehren, die es gar nicht mehr gibt. „Mit den Fotografien gehe ich über die Lost-Places-Fotografie hinaus. Es ist ein Zeitzeugenprojekt über die Umgestaltungen sowie die gesellschaftlichen Verwerfungen nach 1989“, erklärt der Künstler. Unter anderem besuchte er vor ein paar Jahren Helga Weyhe, die älteste Buchhändlerin Deutschlands, und porträtierte sie. „Für die Fotos nehme ich mir Zeit. Ich möchte mehr von den Menschen erfahren, deswegen zeichne ich die Gespräche auf“, sagt Zeyrek. Ein Foto, der inzwischen mit 98 Jahren verstorbenen Weyhe, kann auch am kommenden Wochenende besichtigt werden. Zudem können vor Ort auch die Interviews mit den Protagonisten angehört werden.

Die Cranach-Stiftung lädt zur Eröffnung der Ausstellung am 25. Juni um 17 Uhr zur ersten Runde sowie 18.30 Uhr zur zweiten Runde in den Cranach-Hof, Markt 4, ein. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung unter Tel. 03491/4201912 ist erforderlich.

„Lebendige Burgführung“ auf der historischen Burg Rabenstein:

Die Burgtore sind wieder geöffnet. Besucher können an diesem Wochenende bei der „Lebendigen Burgführung“ die urige Ausstrahlung des Rittersaales mit seinen Wappen alter Adelsgeschlechter besichtigen. Außerdem wird es einen Besuch in der Folterkammer geben. Dort befinden sich furchterregende Instrumente aus dem Mittelalter, die schon mal eine Gänsehaut hervorrufen können. Alleingelassen werden die Gäste bei der Führung aber nicht. Unterwegs begegnen ihnen Personen, die einst wirklich auf der Burg lebten. Aber auch Sagenhaftes wird den Besuchern am Koboldplatz vom Zauberer der Burg berichtet. Mit anschaulichen Erzählungen geht es rund um die Burg auf eine Reise in die Zeit der Ritter und auch der späteren Bewohner der Burg Rabenstein.

Die „Lebendige Burgführung“ findet am 26. und 27. Juni jeweils um 11 Uhr und 13 Uhr auf der Burg Rabenstein im Ortsteil Raben (Brandenburg) statt. Sie dauert etwa eine Stunde. Kinder zahlen sechs Euro, Erwachsene zwölf Euro. Anmeldungen für die Burgführung per Mail: kontakt@ralf-der-rabe.de.

Abwechslungsreiche Konzerte im Kulturort Gassmühle in Rotta:

Am Freitagabend wird der Singer-Songwriter Max Prosa das Publikum mit seiner Musik verzaubern. Schon mit jungen Jahren, nach seinem Abitur, widmete er sich der Musik. Im Januar 2012 erschien sein Debütalbum „Die Phantasie wird siegen“. Dieser Werk erreichte sogar Platz 20 der deutschen Albumcharts. Am Samstagabend wird in die Gassmühle zu einem Konzert mit Dirk Zöllner und André Gensicke geladen. Die Bandmitglieder präsentieren eine ständig wechselnde Zusammenstellung ihrer Songs. Wenn die beiden Vollblutmusiker Anekdoten aus ihrer über 30-jährigen Bühnenkarriere zum Besten geben, kann das unterhaltsam werden.

Die Konzerte in der Gassmühle Rotta beginnen jeweils 18 Uhr, Einlass ist 17 Uhr. Imbiss gibt es vor Ort. Ein negativer Coronatest oder ein Nachweis über Genesung oder Impfung ist erforderlich.

Wandelkonzert in Pretzsch mit Saxofon- und Orchesterklängen:

Die Tradition der Wandelkonzerte wird in Pretzsch fortgesetzt. Am kommenden Samstag lädt der Kultur- und Heimatverein „Christiane Eberhardine“zu Konzerten der ungewöhnlichen Art eingeladen, an mehreren Orten der Stadt erklingt dann Musik. Folgendes Programm ist geplant: Eröffnet wird der Nachmittag um 15 Uhr auf dem Schlosshof mit dem Saxofon-Quartett des Konservatoriums Halle. Es folgt 16.15 Uhr der Auftritt von Königin Eberhardine im Pretzscher Schlosspark, dazu gibt es festliche Klänge vom Bläserensemble des Akademischen Orchesters. Einen romantischen Abschluss bildet das Kammerorchester der Martin Luther Universität in der Pretzscher Kirche mit sinnlicher Orgelmusik.

Als Eintrittskarte wird ein negativer Coronatest oder ein Nachweis über Genesung oder Impfung gewertet. Der Eintritt ist kostenfrei. (mz)