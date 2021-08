Von Euper keine Zufahrt zur B2

Am Ortsausgang von Euper ist Schluss. Die Fahrbahndecke der Kreisstraße 2010 wird bis zur B 2 saniert.

Wittenberg - Die Kreisstraße K 2010 ist seit Dienstag zwischen Karlsfeld und damit der Bundesstraße 2 und Euper voll gesperrt. Grund sind Bauarbeiten, die Fahrbahn wird saniert. Eine Umleitung ist weiträumig ausgeschildert, zudem wird der Verkehr am Wiesigker Tor, das eine Einengung der Straße darstellt, mit Ampeln geregelt.

Wie das Straßenverkehrsamt des Landkreises auf MZ-Anfrage am Dienstag weiter mitteilte, werden die Arbeiten bis einschließlich 9. August dauern. An der Straße seien bereits die Kanten abgebrochen, hieß es zu deren Zustand. Jetzt rückt als erstes die Fräsmaschine an.

Betroffen von der Sperrung ist auch der Öffentliche Personennahverkehr. Die Busse der Linie 302 fahren während der Straßenbauarbeiten von Wittenberg/ Abtsdorf kommend bis Euper, wenden dort und setzen dann ihren Weg über Bülzig und Zahna nach Kropstädt fort.

Ein Mitarbeiter der Kreisverwaltung verwies in diesem Zusammenhang auf die neue Direktverbindung zwischen Wittenberg und Kropstädt durch die Plusbus-Verbindung nach Bad Belzig. (mz)