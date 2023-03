Klieken schafft ein großes Jubiläum: Zwei Jahrzehnte lang wird der Klassenerhalt in der Landesklasse gesichert. Doch wie geht es jetzt weiter?

Von den Sorgen eines Dinos in der Fußball-Landesklasse

Die Fußballer in Klieken kommen in die Jahre

Klieken spielt seit Ewigkeiten in der Landesklasse. Wie sieht es in der Zukunft aus?

Klieken/MZ - Michael Iwert hat die Kliekener Fußballer schon erlebt, als die jungen Wilden die Landesklasse als Neuling aufmischen und für viel Furore und Gesprächsstoff sorgen. Das ist inzwischen zwei Jahrzehnte her, und die Blau-Weißen spielen noch immer in dieser Liga. 20 Mal in Folge wird die Klasse gehalten. Das ist ein grandioser Erfolg. „Das habe ich damals nicht erwartet’“, räumt der Abteilungsleiter ein.