Von Beisammensein über Theater bis zu Tanz

Angebote für Treffen für Familien oder auch für allein Lebende gibt es auch Weihnachten im Landkreis Wittenberg. Eingeladen wird in Wittenberg, Rotta, Trebitz und Dessau.

Weihnachtlich eingestimmt hat die Gassmühle Rotta im Advent unter anderem mit dem Weihnachtskrippenmarkt im Kuhstall und im Innenhof, aber auch mit dem Weihnachtsfilm, der am heutigen Freitag zu sehen ist.

Wittenberg/MZ - Weihnachten ist ja meist in Familie angesagt. Doch es gibt auch einige Angebote, die mit der Familie oder eben gerade ohne diese wahrgenommen werden können. Hier eine kleine Auswahl, wobei am 26. Dezember der Weihnachtsmarkt in Wittenberg auch wieder zu Besuchen einlädt.