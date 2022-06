Vom Klimmzug bis zur menschlichen Flagge: Freiluft-Fitnessstudio in Wittenberg freigegeben

Die Lutherstadt hat die Freiluft-Sportanlage an den Wallanlagen eröffnet. Was Sportler dort erwartet und wo es Tipps für Einsteiger gibt.

Wittenberg/MZ - Die Lutherstadt ist seit Dienstag um eine sportliche Attraktion reicher. Stadtspitze, Spielplatzprüferin, Sportler und Firmeninhaber weihten das etwa 15 Quadratmeter kompakte Freiluft-Fitnessstudio am Amselgrund ein. Neben dem dortigen Basketballkorb ist nun ein Hexagon aus diversen Stangen aufgebaut. „Wir haben vermehrt Anfragen von Bürgern bekommen, die sich so etwas wünschen“, sagte Stadt-Verkehrsplanerin Enikö Andersen. So gebe es nun ein Angebot ohne Kosten, Öffnungszeiten oder Mitgliedschaft.