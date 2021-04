Vom Keim zum Giganten

Oranienbaum/Möhlau - Groß soll er werden, sehr groß - mit fast gigantischen Ausmaßen. Der „Atlantic Giant“ wird in den nächsten Monaten 63 Kitas aus dem Landkreis Wittenberg beschäftigen, und zwar in einem spannenden Wettbewerb um den größten Kürbis, dem sich die Kleinsten durchaus gewachsen fühlen. Denn aus winzigen Samen sollen im Herbst überdimensionale Kürbisse entstehen. Und die können schon einmal 100 Kilogramm auf die Waage bringen. Ungläubig blicken die Kinder vom „Oranienbaumer Spielgarten“ in die Verpackung mit den verhältnismäßig kleinen Kernen. Für viele ist es kaum vorstellbar, dass sich daraus Kürbisse in Kleinwagen-Größe entwickeln können.

Damit sie dieses Ziel überhaupt annähernd erreichen, erhalten sie Hilfe von Patrick Teichmann, der im Internet unter dem Namen „Möhrchen-Patrick“ bekannt ist. Der Thüringer züchtet schon seit Jahren Riesengemüse und schafft es damit regelmäßig in die Schlagzeilen. Aktuell hält er zahllose Rekorde - sogar einen Weltrekord. Vergangenen Freitag unterstützte er mit nützlichen Hinweisen die Kindertagesstätten „Oranienbaumer Spielgarten“ und „Bummi“ in Möhlau. Denn die Gewinner des von Sparkasse und Mitteldeutsche Zeitung initiierten Wettbewerbs dürfen sich über ein Preisgeld von bis zu 5.000 Euro freuen.

Bis zu 300 Liter Wasser

Doch ganz so einfach ist die Aufzucht eines Kürbisgiganten nicht, wird an dem Tag schnell klar. Die Samen in die Erde stecken und regelmäßig gießen, reicht nicht aus, um ihn zu voller Größe anschwellen zu lassen. In einem kurzen Vortrag erklärt Patrick Teichmann den Kita-Kindern und den Erziehern, welche Methoden zum Erfolg führen. Er sagt: „Damit die Riesenkürbisse optimal gedeihen, sollten sie viel Wasser und Licht bekommen. In der Hauptwachstumsphase benötigt der Kürbis pro Tag etwa 100 bis 300 Liter Wasser.“ Damit allerdings nicht genug. Das ist erst der Anfang einer langen Liste. Er erklärt, dass man den Kürbis ab einer Größe von einer Bowlingkugel mit Styropor-Platten schützen sollte. Damit wird verhindert, dass die Gewächse von Schädlingen befallen werden oder anfangen zu faulen. Wenn dieser Schritt geschafft ist, kann man dem Kürbis laut „Möhrchen-Patrick“ beim Wachsen zusehen. Er sagt: „Teilweise kann ein Riesenkürbis 15 Kilo an einem Tag zunehmen.“

Dass sich die Kinder die nächsten Monate mit dem Kürbis beschäftigen werden, gefällt dem Oranienbaum-Wörlitzer Bürgermeister Maik Strömer (CDU) gut. Er sagt: „Es ist wichtig, die Kinder schon recht früh an die Natur und die Arbeiten im Garten heranzuführen.“ Durch die Aufzucht des Kürbisgiganten lernen die Kinder, Verantwortung zu übernehmen. „Am Ende ist dann auch die Freude groß, wenn sie sehen, was aus einem kleinen Samen entstanden ist“, findet die kommissarische Kita-Leiterin Katrin Verner.

Nagelfeile für Kürbissamen

Für „Möhrchen-Patrick“ geht es nun weiter nach Möhlau. Dort wird er schon von einer Gruppe Kindern erwartet und mit dem Lied „Bummi“ begrüßt. „Ihr wollt doch bestimmt ein paar Tricks erfahren, wie eure Samen schneller keimen“, sagt er und greift in seine Tasche. Zum Vorschein kommen rosafarbene Nagelfeilen. Er verteilt sie an mehrere Kinder. Mithilfe der Feilen schleifen sie den Samen an der Spitze an. Das soll dem Keim erleichtern, durch die harte Hülle zu dringen. Danach legt er die angeschliffenen Samen in ein lauwarmes Wasserbad. Der XXL-Gemüsezüchter sagt: „Jetzt bauen wir ein Bett für die Samen.“ Dafür verteilt er einige Streifen einer Küchenrolle und befeuchtet sie mit etwas Wasser. „Was machen wir jetzt damit?“, fragt der kleine Lukas. „Wir legen die Samen ins Warme zum Schlafen“, antwortet Teichmann und steckt die Küchenrollen-Bettchen in mehrere Gefrierbeutel.

Ab jetzt heißt es warten. So lange, bis die Samen keimen und eingepflanzt werden können. Der Gemüsezüchter schätzt, dass im Mai das erste Grün durch die Erde lugen wird. „Und dann immer schön gießen!“ Im Herbst wird sich zeigen, wer die besten Gärtner sind. (mz/Paul Damm)