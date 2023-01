Vollsperrung in Wittenberg: Wo Autofahrer jetzt mit Einschränkungen rechnen müssen

Am Montag beginnen die Arbeiten an der Bürgermeisterstraße. Wegen der Vollsperrung müssen sich Verkehrsteilnehmer auf Änderungen einstellen.

Am Montag sollen die Bauarbeiten an der Bürgermeisterstraße zwischen Kreisel und Lutherstraße beginnen.

Wittenberg/MZ - Nach längerer Vorbereitungszeit sollen nun am Montag, 23. Januar, die Bauarbeiten an der nördlichen Bürgermeisterstraße beginnen. Damit wird eines der letzten wichtigen Straßenstücke in der Wittenberger Altstadt saniert. Die Arbeiten werden unter Vollsperrung stattfinden, so dass es einige Änderungen in der Verkehrsführung gibt. Als voraussichtlichen Fertigstellungstermin hat die Bauverwaltung der Stadt August angegeben.