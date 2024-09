Vockerode/MZ - Autofahrer, die im Landkreis Wittenberg auf der Landesstraße (L) 133 östlich von Vockerode unterwegs sind, müssen sich voraussichtlich bis Mitte Oktober auf Behinderungen einstellen.

Grund dafür sind Sanierungsarbeiten an einem gut anderthalb Kilometer langen Streckenabschnitt bis zur Kreuzung der L 133 mit der Kreisstraße (K) 2376, die am kommenden Montag, 30. September, beginnen. Darüber informiert das Ministerium für Infrastruktur und Digitales in einer Pressemitteilung.

Das Land Sachsen-Anhalt investiert rund 800.000 Euro in die umfassende Fahrbahnerneuerung des A 9-Zubringers. Dazu werden die beiden oberen Asphaltschichten (Binder- und Deckschicht) zunächst rund 12 Zentimeter tief abgefräst und anschließend neu aufgebaut. Am 18. Oktober soll alles fertig sein.

Solange ist der Straßenabschnitt voll gesperrt. Die Umleitungsroute führt über die K 2042 (Griesen-Brandhorst-Oranienbaum) sowie die Bundesstraßen (B) 107/B 185 nach Waldersee und hier wieder auf die L 133 nach Vockerode (Gegenrichtung analog).