Vital & Fitness Lounge“ eröffnet in Bad Schmiedeberg - Warum investiert wurde

Am Wochenende wird im Alten Kaiserbad die „Vital & Fitness Lounge“ eröffnet. Was Betreiber Tobias Petters zu der Investition bewogen hat.

Bad Schmiedeberg/MZ - Die Bad Schmiedeberger können wieder gründlich an ihrer Fitness arbeiten. Am kommenden Wochenende öffnet die „Vital & Fitness Lounge“ im Alten Kaiserbad. Also dort, wo schon mal ein Fitnessstudio eingerichtet war, das aber vor etwa eineinhalb Jahren aufgegeben wurde. Wohl in Zusammenhang mit der Corona-Krise.